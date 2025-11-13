Acciones italianas van al alza durante arranque de la sesión de este 13 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el FTSE MIB IDX, que comienza la jornada del jueves 13 de noviembre con leves subidas del 0,46%, hasta los 44.998,85 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos la cifra con jornadas previas, el índice bursátil acumula cuatro fechas consecutivas en ascenso.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el FTSE MIB IDX marca un incremento 4,48%, de modo que desde hace un año aún acumula un ascenso del 33,5%.

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el precio de un un conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de distintas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden congregarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).