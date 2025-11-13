Acciones de Bruselas pierden; así cerró operaciones el BEL-20 INDEX este 13 de noviembre

Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el BEL-20 INDEX, que acabó rueda bursátil del jueves 13 de noviembre con notables bajadas del 0,93%, hasta los 5.039,66 puntos. El indicador anotó un máximo de 5.091,84 puntos y un mínimo de 5.027,05 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,27%.

En relación a los últimos siete días, el BEL-20 INDEX acumula una subida 2,3%, de manera que en el último año aún acumula un incremento del 21,34%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,93% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.086,72 puntos) y un 30,49% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el precio de un un conjunto de activos, para lo cual recolecta datos de diversas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden agruparse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

