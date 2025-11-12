Dólar en República Dominicana no logra mantener su precio al alza y se cae este 12 de noviembre

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Buen cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el peso lograra revertir la tendencia negativa con la que comenzó el día y terminó la sesión de este 12 de noviembre cotizando ligeramente al alza frente al dólar.

En la última jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 63,99 pesos dominicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,02% si se compara con los 64 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, la caída del dólar se debe al mayor atractivo que se han convertido las monedas de economías emergentes por parte de los inversores que ven en estas divisas un activo de refugio.

En Estados Unidos se prevé que la Cámara de Representantes vote hoy para aprobar la propuesta de financiamiento de corto plazo que mandó el Senado con el objetivo de concluir con el cierre del gobierno, el más prolongado de su historia.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una bajada 0,09%; por el contrario en el último año aún acumula un incremento del 5,07%.

Respecto a días pasados, invirtió el resultado de la jornada previa, cuando finalizó con un ascenso del 1,21%, mostrándose incapaz de asentar una tendencia.

La volatilidad referente a estos siete días fue de 9,93%, que es una cifra ligeramente inferior al dato de volatilidad anual (10,54%), por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general en este contexto.

Montaña rusa en el precio del dólar en República Dominicana (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.