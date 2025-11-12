Todo lo que necesitas saber sobre los partidos de la NFL de la Semana 11

La mejor liga de futbol americano del mundo está de regreso con nuevas acciones y enfrentamientos que pasarán a la historia. Los jugadores y entrenadores están listos para enfrentarse a nuevos retos que podrían ser cruciales en el camino hacía los Play Offs.
Esta jornada tendrá una mezcla de enfrentamientos que podrían marcar un antes y después en las diferentes divisiones de la liga. Los aficionados tendrán asegurados un gran número de estrategias, tácticas y jugadas de fotografía como en los últimos años.
Prepárate para disfrutar de los mejores juegos, a continuación te compartimos los compromisos de los diferentes equipos que tendrán en esta Semana 11
Partidos de la Semana 11
New York Jets vs New England Patriots
Fecha: 13 de noviembre
Hora México:19:15 horas
Hora Oeste EEUU: 17:15 horas
Hora Este EEUU: 20:15 horas
Hora Centro EEUU: 19:15 horas
Transmisión EEUU: Prime Video.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Gillette Stadium, Massachusetts
Washington Commanders vs Miami Dolphins
Fecha: 16 de noviembre
Hora México:8:30 horas
Hora Oeste EEUU: 6:30 horas
Hora Este EEUU: 9:30 horas
Hora Centro EEUU: 8:30 horas
Transmisión EEUU: NFL Network.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Santiago Bernab√©u Stadium, Spain
Houston Texans vs Tennessee Titans
Fecha: 16 de noviembre
Hora México: 12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Nissan Stadium, Tennessee
Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers
Fecha: 16 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Acrisure Stadium, Pennsylvania
Green Bay Packers vs New York Giants
Fecha: 16 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: MetLife Stadium, New Jersey
Chicago Bears vs Minnesota Vikings
Fecha: 16 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: U.S. Bank Stadium, Minnesota
Los Angeles Chargers vs Jacksonville Jaguars
Fecha: 16 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: TIAA Bank Field, Florida
Tampa Bay Buccaneers vs Buffalo Bills
Fecha: 16 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Highmark Stadium, New York
Carolina Panthers vs Atlanta Falcons
Fecha: 16 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Mercedes-Benz Stadium, Georgia
Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams
Fecha: 16 de noviembre
Hora México:15:05 horas
Hora Oeste EEUU: 13:05 horas
Hora Este EEUU: 16:05 horas
Hora Centro EEUU: 15:05 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: SoFi Stadium, California
ers vs Arizona Cardinals
Fecha: 16 de noviembre
Hora México: 15:05 horas
Hora Oeste EEUU: 13:05 horas
Hora Este EEUU: 16:05 horas
Hora Centro EEUU: 15:05 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: State Farm Stadium, Arizona
Kansas City Chiefs vs Denver Broncos
Fecha: 16 de noviembre
Hora México: 15:25 horas
Hora Oeste EEUU: 13:25 horas
Hora Este EEUU: 16:25 horas
Hora Centro EEUU: 15:25 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Empower Field at Mile High, Colorado
Baltimore Ravens vs Cleveland Browns
Fecha: 16 de noviembre
Hora México: 15:25 horas
Hora Oeste EEUU: 13:25 horas
Hora Este EEUU: 16:25 horas
Hora Centro EEUU: 15:25 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: FirstEnergy Stadium, Ohio
Detroit Lions vs Philadelphia Eagles
Fecha: 16 de noviembre
Hora México: 19:20 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 20:20 horas
Hora Centro EEUU: 19:20 horas
Transmisión EEUU: NBC.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Lincoln Financial Field, Pennsylvania
Dallas Cowboys vs Las Vegas Raiders
Fecha: 17 de noviembre
Hora México: 19:15 horas
Hora Oeste EEUU: 17:15 horas
Hora Este EEUU: 20:15 horas
Hora Centro EEUU: 19:15 horas
Transmisión EEUU: ABC/ESPN.
Transmisión en México: Información en desarrollo
Lugar: Allegiant Stadium, Nevada
Historia de la NFL
La National Football League (NFL) es la liga con mayor popularidad dentro de Estados Unidos y en los últimos años está apostando fuertemente para construir una nueva base de fanáticos a nivel global y poder inspirar a personas fuera de su país a jugar futbol americano.
Desde hace unas temporadas cruzaron el océano para llegar a tierras europeas, Inglaterra y Alemania fueron los dos primeros países donde tuvieron un partido de temporada regular y se espera que en los próximos años el Santiago Bernabeú en Madrid, España, sea una de las sedes para recibir el mejor futbol americano del mundo. En esta temporada, además de sus fechas en el viejo continente, la NFL decidió visitar Brasil en su primera semana con el enfrentamiento entre Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles.
El compromiso de la organización es llevar los juegos de la NFL a los aficionados de todo el mundo y aunque esto ha causado controversia en algunos jugadores por los largos trayectos, los eventos ha llamado la atención de los aficionados locales que tiene la oportunidad de vivir una gran experiencia.
Los equipos que participan en los juegos internacionales suelen tener una semana de descanso después del partido y las mismas franquicias pueden ofrecerse como voluntarios para ser parte de estos eventos.