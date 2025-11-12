Todo lo que necesitas saber sobre los partidos de la NFL de la Semana 11

Conoce cuáles son todos los partidos de esta semana de la National Football League (Infobae/Jesús Avilés)

La mejor liga de futbol americano del mundo está de regreso con nuevas acciones y enfrentamientos que pasarán a la historia. Los jugadores y entrenadores están listos para enfrentarse a nuevos retos que podrían ser cruciales en el camino hacía los Play Offs.

Esta jornada tendrá una mezcla de enfrentamientos que podrían marcar un antes y después en las diferentes divisiones de la liga. Los aficionados tendrán asegurados un gran número de estrategias, tácticas y jugadas de fotografía como en los últimos años.

Prepárate para disfrutar de los mejores juegos, a continuación te compartimos los compromisos de los diferentes equipos que tendrán en esta Semana 11

Partidos de la Semana 11

Conoce cuál es la agenda completa de esta semana de NFL (Peter Casey-Imagn Images vía Reuters)

New York Jets vs New England Patriots

Fecha: 13 de noviembre

Hora México:19:15 horas

Hora Oeste EEUU: 17:15 horas

Hora Este EEUU: 20:15 horas

Hora Centro EEUU: 19:15 horas

Transmisión EEUU: Prime Video.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Gillette Stadium, Massachusetts

Washington Commanders vs Miami Dolphins

Fecha: 16 de noviembre

Hora México:8:30 horas

Hora Oeste EEUU: 6:30 horas

Hora Este EEUU: 9:30 horas

Hora Centro EEUU: 8:30 horas

Transmisión EEUU: NFL Network.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Santiago Bernab√©u Stadium, Spain

Houston Texans vs Tennessee Titans

Fecha: 16 de noviembre

Hora México: 12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Nissan Stadium, Tennessee

Cincinnati Bengals vs Pittsburgh Steelers

Fecha: 16 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Acrisure Stadium, Pennsylvania

Green Bay Packers vs New York Giants

Fecha: 16 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: MetLife Stadium, New Jersey

Chicago Bears vs Minnesota Vikings

Fecha: 16 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: U.S. Bank Stadium, Minnesota

Los Angeles Chargers vs Jacksonville Jaguars

Fecha: 16 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: TIAA Bank Field, Florida

Tampa Bay Buccaneers vs Buffalo Bills

Fecha: 16 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Highmark Stadium, New York

Carolina Panthers vs Atlanta Falcons

Fecha: 16 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Mercedes-Benz Stadium, Georgia

Todas las semanas de temporada regular puedes disfurtar de m´sas de 10 juegos (Cary Edmondson-Imagn Images vía Reuters)

Seattle Seahawks vs Los Angeles Rams

Fecha: 16 de noviembre

Hora México:15:05 horas

Hora Oeste EEUU: 13:05 horas

Hora Este EEUU: 16:05 horas

Hora Centro EEUU: 15:05 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: SoFi Stadium, California

ers vs Arizona Cardinals

Fecha: 16 de noviembre

Hora México: 15:05 horas

Hora Oeste EEUU: 13:05 horas

Hora Este EEUU: 16:05 horas

Hora Centro EEUU: 15:05 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: State Farm Stadium, Arizona

Kansas City Chiefs vs Denver Broncos

Fecha: 16 de noviembre

Hora México: 15:25 horas

Hora Oeste EEUU: 13:25 horas

Hora Este EEUU: 16:25 horas

Hora Centro EEUU: 15:25 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Empower Field at Mile High, Colorado

Baltimore Ravens vs Cleveland Browns

Fecha: 16 de noviembre

Hora México: 15:25 horas

Hora Oeste EEUU: 13:25 horas

Hora Este EEUU: 16:25 horas

Hora Centro EEUU: 15:25 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: FirstEnergy Stadium, Ohio

Detroit Lions vs Philadelphia Eagles

Fecha: 16 de noviembre

Hora México: 19:20 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 20:20 horas

Hora Centro EEUU: 19:20 horas

Transmisión EEUU: NBC.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Lincoln Financial Field, Pennsylvania

Dallas Cowboys vs Las Vegas Raiders

Fecha: 17 de noviembre

Hora México: 19:15 horas

Hora Oeste EEUU: 17:15 horas

Hora Este EEUU: 20:15 horas

Hora Centro EEUU: 19:15 horas

Transmisión EEUU: ABC/ESPN.

Transmisión en México: Información en desarrollo

Lugar: Allegiant Stadium, Nevada

Historia de la NFL

El corredor de los Pittsburgh Steelers, Jaylen Warren, salta sobre el safety de los New England Patriots, Craig Woodson, durante el cuarto cuarto en el Gillette Stadium (Brian Fluharty-Imagn Images vía Reuters)

La National Football League (NFL) es la liga con mayor popularidad dentro de Estados Unidos y en los últimos años está apostando fuertemente para construir una nueva base de fanáticos a nivel global y poder inspirar a personas fuera de su país a jugar futbol americano.

Desde hace unas temporadas cruzaron el océano para llegar a tierras europeas, Inglaterra y Alemania fueron los dos primeros países donde tuvieron un partido de temporada regular y se espera que en los próximos años el Santiago Bernabeú en Madrid, España, sea una de las sedes para recibir el mejor futbol americano del mundo. En esta temporada, además de sus fechas en el viejo continente, la NFL decidió visitar Brasil en su primera semana con el enfrentamiento entre Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles.

El compromiso de la organización es llevar los juegos de la NFL a los aficionados de todo el mundo y aunque esto ha causado controversia en algunos jugadores por los largos trayectos, los eventos ha llamado la atención de los aficionados locales que tiene la oportunidad de vivir una gran experiencia.

Los equipos que participan en los juegos internacionales suelen tener una semana de descanso después del partido y las mismas franquicias pueden ofrecerse como voluntarios para ser parte de estos eventos.