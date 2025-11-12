Taiwan Weighted cerró al alza este 12 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el Taiwan Weighted, que acabó la jornada del miércoles 12 de noviembre con leves ascensos del 0,58%, hasta los 27.947,09 puntos. En su entorno bursátil marcó un volumen máximo de 28.071,76 puntos y un volumen mínimo de 27.799,92 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,97%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el Taiwan Weighted marca un incremento 0,83%, de modo que en el último año mantiene aún un ascenso del 22,47%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,37% por debajo de su máximo del presente año (28.334,59 puntos) y un 60,69% por encima de su cotización mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

