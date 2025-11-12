RTSI abre en terrenos positivos este 7 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura alcista para el RTSI (Russia), que comienza la jornada del viernes 7 de noviembre con subidas del 1,12%, hasta los 995,35 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días anteriores, el indicador con este dato interrumpe la racha plana que marcaba en las dos jornadas anteriores.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el RTSI (Russia) anota un incremento 1,32%, por ello desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 12,27%. El RTSI (Russia) se sitúa un 20,95% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.259,09 puntos) y un 16,55% por encima de su cotización mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual recolecta datos de varias empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden agremiarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).