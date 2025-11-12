Noticias

RTSI abre en terrenos positivos este 7 de noviembre

Inicio de sesión RTSI (Russia): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura alcista para el RTSI (Russia), que comienza la jornada del viernes 7 de noviembre con subidas del 1,12%, hasta los 995,35 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días anteriores, el indicador con este dato interrumpe la racha plana que marcaba en las dos jornadas anteriores.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el RTSI (Russia) anota un incremento 1,32%, por ello desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 12,27%. El RTSI (Russia) se sitúa un 20,95% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.259,09 puntos) y un 16,55% por encima de su cotización mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo evoluciona el valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual recolecta datos de varias empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden agremiarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

Temas Relacionados

RusiaMercadosBolsa de Valores de RusiaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

ATX abre la jornada al alza este 12 de noviembre

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

ATX abre la jornada al

Swiss Market sube 0,31% durante arranque de los mercados este 12 de noviembre

Inicio de sesión Swiss Market: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Swiss Market sube 0,31% durante

BEL-20 INDEX se mueve en terreno verde durante inicio de la sesión de este 11 de noviembre

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

BEL-20 INDEX se mueve en

Apertura del AEX neerlandés este 12 de noviembre

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del AEX neerlandés este

Acciones de la eurozona ganan; Euro Stoxx 50 abre la sesión con cifras al alza este 12 de noviembre

Inicio de sesión EuroStoxx 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Acciones de la eurozona ganan;