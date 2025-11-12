MOEX Russia Index este 11 de noviembre: gana terreno durante su apertura

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura positiva para el MOEX Russia Index, que empieza la sesión del martes 11 de noviembre con leves subidas del 0,3%, hasta los 2.566,17 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a fechas previas, el índice gira las tornas respecto del de la jornada anterior, en el que marcó un descenso del 0,93%, demostrando que es incapaz de consolidar una tendencia.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el MOEX Russia Index acumula una disminución 0,19%, de modo que desde hace un año aún conserva una bajada del 4,87%. El MOEX Russia Index se sitúa un 22,85% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 3,61% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.476,79 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.