Noticias

El mercado de la India Nifty 50 abrió la jornada con alza este 12 de noviembre

Inicio de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en alza para el Nifty 50, que empieza la sesión de mercado del miércoles 12 de noviembre con incrementos del 0,52%, hasta los 25.828,45 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a fechas pasadas, el índice bursátil suma tres jornadas seguidas en dígitos positivos.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nifty 50 registra un ascenso 0,9%, por ello desde hace un año aún conserva una subida del 6,67%. El Nifty 50 se sitúa un 0,87% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.053,90 puntos) y un 16,96% por encima de su cotización mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

Temas Relacionados

IndiaMercadosBolsa de Valores de IndiaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Top 25 Google Argentina: el ranking de lo más visto de esta semana por el público argentino

Google se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming

Top 25 Google Argentina: el

Taiwan Weighted abrió operaciones en terrenos positivos este 12 de noviembre

Apertura de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Taiwan Weighted abrió operaciones en

Hang Seng de Hong Kong inicia la jornada con alza este 12 de noviembre

Apertura de sesión Hang Seng (Hong Kong): la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Hang Seng de Hong Kong

Resultados ganadores del Loto Clásico de Chile de este 11 de noviembre

Uno de los sorteos más esperados por los chilenos que se lleva a cabo tres días a la semana: domingo, martes y jueves

Resultados ganadores del Loto Clásico

Clima en Montevideo: temperatura y probabilidad de lluvia para el miércoles 12 de noviembre

Su geografía hace que Uruguay sea un país con un clima templado húmedo, con veranos cálidos y frescos inviernos

Clima en Montevideo: temperatura y