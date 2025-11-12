El mercado de la India Nifty 50 abrió la jornada con alza este 12 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en alza para el Nifty 50, que empieza la sesión de mercado del miércoles 12 de noviembre con incrementos del 0,52%, hasta los 25.828,45 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a fechas pasadas, el índice bursátil suma tres jornadas seguidas en dígitos positivos.

Teniendo en cuenta la última semana, el Nifty 50 registra un ascenso 0,9%, por ello desde hace un año aún conserva una subida del 6,67%. El Nifty 50 se sitúa un 0,87% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.053,90 puntos) y un 16,96% por encima de su cotización mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.