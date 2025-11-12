Con tendencia a la baja, PSI 20 reabre la jornada este 11 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el PSI 20, que inaugura la sesión del martes 11 de noviembre con fuertes caídas del 1,44%, hasta los 8.194,68 puntos, tras la apertura. En relación a jornadas pasadas, el indicador da la vuelta al dato de la jornada previa cuando experimentó un incremento del 2,27%, mostrando que no es capaz de establecer una clara tendencia.

En los últimos siete días, el PSI 20 registra una disminución 2,74%; por contra en el último año aún acumula una subida del 28,55%. El PSI 20 se sitúa un 3,41% por debajo de su máximo del presente año (8.484,01 puntos) y un 31,03% por encima de su valoración mínima del año en curso (6.253,96 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el valor de un un conjunto de activos, para lo cual recolecta datos de diferentes compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día hay diversos índices y pueden aglomerarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).