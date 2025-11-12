BSE Sensex 30 cerró con alza este 12 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada de alzas para el BSE Sensex 30, que terminó la jornada del miércoles 12 de noviembre con ascensos del 0,71%, hasta los 84.466,51 puntos. El índice marcó un volumen máximo de 84.652,01 puntos y un volumen mínimo de 84.166,75 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,57%.

Teniendo en cuenta la última semana, el BSE Sensex 30 acumula un ascenso 1,21%, por lo que en el último año aún conserva un incremento del 6,27%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 0,62% por debajo de su máximo del presente año (84.997,13 puntos) y un 15,72% por encima de su valoración mínima del año en curso (72.989,93 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica observar su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.