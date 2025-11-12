BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 12 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el BSE Sensex 30, que comienza la sesión de mercado del miércoles 12 de noviembre con subidas del 0,58%, hasta los 84.360,07 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a fechas previas, el selectivo suma tres sesiones sucesivas en positivo.

Con respecto a los últimos siete días, el BSE Sensex 30 acumula un incremento 1,08% y en el último año aún acumula una subida del 6,13%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 0,75% por debajo de su máximo en lo que va de año (84.997,13 puntos) y un 15,58% por encima de su valoración mínima del año en curso (72.989,93 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de varias empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en nuestra economía existen diversos índices y pueden agruparse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).