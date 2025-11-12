BIST 100 gana terreno durante la apertura de la jornada de este 12 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de subida para el BIST 100, que empieza la sesión bursátil del miércoles 12 de noviembre con leves subidas del 0,42%, hasta los 10.621,13 puntos, tras la apertura. Si comparamos el valor con días pasados, el indicador con este valor corta la racha plana que llevaba en las tres jornadas anteriores.

En los últimos siete días, el BIST 100 acumula un descenso 3,18%; pese a ello en el último año acumula aún un incremento del 15,11%. El BIST 100 se sitúa un 7,88% por debajo de su máximo en lo que va de año (11.529,80 puntos) y un 17,9% por encima de su valoración mínima del año en curso (9.008,85 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica observar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.