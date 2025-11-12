BEL-20 INDEX se mueve en terreno verde durante inicio de la sesión de este 11 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada positiva para el BEL-20 INDEX, que inaugura la jornada en los mercados del martes 11 de noviembre con notables ascensos del 1,38%, hasta los 5.041,35 puntos, tras la apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a fechas previas, el selectivo suma dos jornadas sucesivas de ganancias.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BEL-20 INDEX acumula un ascenso 2,45%, de modo que desde hace un año mantiene aún un incremento del 18,97%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,09% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.045,84 puntos) y un 30,53% por encima de su valoración mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.