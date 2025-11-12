Apertura del OMX Stockholm 30 este 12 de noviembre

Inicio de operaciones sin cambios para el OMXS 30, que empieza la jornada del miércoles 12 de noviembre con una variación del 0,13%, hasta los 2.794,60 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día respecto de jornadas pasadas, el índice bursátil acumula tres fechas seguidas de números positivos.
En relación a la última semana, el OMXS 30 registra un ascenso 1,57% y en el último año aún mantiene un incremento del 8,12%. El OMXS 30 se sitúa un 0,11% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.797,73 puntos) y un 28,44% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.175,76 puntos).
¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?
Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del valor de un determinado conjunto de activos, por lo que recopila datos de varias empresas o sectores de una parte del mercado.
Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características determinadas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.
Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.
Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.
Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios
Actualmente existen diversos índices y pueden juntarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).