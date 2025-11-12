Noticias

Apertura del Nikkei 225 a la baja: pierde 0,32% este 12 de noviembre

Inicio de sesión Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Día negativo para el Nikkei 225, que empieza la jornada financiera del miércoles 12 de noviembre con ligeras descensos del 0,32%, hasta los 50.679,80 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a días previos, el selectivo acumula dos jornadas seguidas de bajada.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el Nikkei 225 anota una subida 0,93%, de modo que en términos interanuales acumula aún un ascenso del 29,03%. El Nikkei 225 se sitúa un 3,3% por debajo de su máximo en lo que va de año (52.411,34 puntos) y un 62,77% por encima de su cotización mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

Los principales índices bursátiles

Entre los principales índices bursátiles en la Unión Americana está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, del que forman parte 30 compañías. Asimismo, el S&P 500, que comprende 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, hay que mencionar el Nasdaq 100, que vincula a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más destacados de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. También, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más descollantes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En el continente asiático, tenemos el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, que figura como el principal de China, conformado por las compañías más relevantes de la Bolsa de Shanghái. De igual manera, cabe mencionar el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a la región latinoamericana, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más prestigiosas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas forman parte del patrimonio del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

Finalmente, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

