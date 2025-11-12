Apertura del AEX neerlandés este 12 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el AEX, que comienza la sesión bursátil del miércoles 12 de noviembre con una variación del 0,08%, hasta los 971,39 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a fechas anteriores, el selectivo suma tres sesiones seguidas de números positivos.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el AEX anota una subida 0,05%, de modo que en el último año acumula aún un ascenso del 12,62%. El AEX se sitúa un 1,08% por debajo de su máximo del presente año (982 puntos) y un 21,96% por encima de su valoración mínima del año en curso (796,45 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que aparecen en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.