Acciones italianas van al alza durante arranque de la sesión de este 12 de noviembre

Positiva apertura de sesión para el FTSE MIB IDX, que inaugura la jornada financiera del miércoles 12 de noviembre con subidas del 0,7%, hasta los 44.749,69 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Con respecto a días previos, el índice bursátil suma tres sesiones consecutivas en cifras positivas.

En la última semana, el FTSE MIB IDX registra una subida 3,02%, por ello en términos interanuales aún acumula un ascenso del 33,16%.

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo se modifica el precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual necesita contar con datos de varias compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características específicas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en nuestra economía existen diversos índices y pueden congregarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).