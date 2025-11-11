Peso dominicano revierte tendencia negativa y precio del dólar se cae este 11 de noviembre

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Buen cierra de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el peso revirtiera la tendencia negativa con la que comenzó el día y cerrara la sesión de este 11 de noviembre tirando el precio del dólar.

El dólar estadounidense se pagó al cierre a 64,16 pesos dominicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 1,1% frente a la cotización de la sesión previa, cuando se situó en 63,46 pesos, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio responde a la debilidad del dólar y al atractivo de las divisas económicas emergentes ante la posible reapertura del gobierno en Estados Unidos y por la caída de los empleos.

Ayer, el Senado aprobó un proyecto de financiamiento de corto plazo, el cual se envió a la Cámara de Representantes para ser aprobado mañana, para posteriormente enviarlo al presidente Donald Trump.

Mientras que se recortaron 11 mil 250 empleos por semana, del 1 al 25 de octubre, lo que reforzó la debilidad del empleo en Estados Unidos. lo que afectó el optimismo de los inversores.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una subida 0,49%, por lo que en el último año aún acumula un incremento del 5,39%.

En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días pasados, cambió el sentido del dato anterior, cuando se saldó con una bajada del 0,3%, mostrando una falta de estabilidad en los resultados. En los pasados siete días la volatilidad presentó un comportamiento algo superior a la volatilidad que mostraron las cifras del último año, así que el valor experimenta mayores variaciones que la tendencia general.

Precio del dólar en República Dominicana (REUTERS/Rick Wilking/File Photo/)

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.