RTSI abre al alza este 7 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el RTSI (Russia), que empieza la jornada financiera del viernes 7 de noviembre con incrementos del 1,12%, hasta los 995,35 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día con respecto a jornadas previas, el indicador pone el fin a dos sesiones de tendencia plana.

En relación a los últimos siete días, el RTSI (Russia) anota un incremento 1,32%, de manera que desde hace un año acumula aún una subida del 12,27%. El RTSI (Russia) se sitúa un 20,95% por debajo de su máximo en lo que va de año (1.259,09 puntos) y un 16,55% por encima de su cotización mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere prestar atención sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice suma 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.