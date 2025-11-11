Principal índice italiano registra ganancias de 0,42% al inicio de la sesión de este 11 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura optimista para el FTSE MIB IDX, que empieza la sesión de mercado del martes 11 de noviembre con leves subidas del 0,42%, hasta los 44.079,83 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto a jornadas previas, el indicador suma dos fechas sucesivas de números positivos.

En relación a la última semana, el FTSE MIB IDX registra un incremento 1,89%, por ello en el último año aún acumula un ascenso del 28,35%.

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el valor de un un conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden agruparse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).