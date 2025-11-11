Principal índice de Bruselas registra ganancias al cierre del mercado este 11 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en alza para el BEL-20 INDEX, que acabó la jornada financiera del martes 11 de noviembre con notables subidas del 0,95%, hasta los 5.020,18 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 5.024,88 puntos y un volumen mínimo de 4.980,82 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,88%.

En la última semana, el BEL-20 INDEX marca una subida 2,02%, por ello desde hace un año aún conserva un incremento del 18,48%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 0,51% por debajo de su máximo del presente año (5.045,84 puntos) y un 29,98% por encima de su valoración mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que se encuentran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.