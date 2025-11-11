Índice OMXS 30 este 11 de noviembre: gana terreno al inicio de la jornada

Inicio de jornada en alza para el OMXS 30, que empieza la sesión de mercado del martes 11 de noviembre con leves subidas del 0,38%, hasta los 2.770,50 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a días pasados, el índice acumula dos fechas sucesivas en cifras positivas.
En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el OMXS 30 marca una subida 1,07% y en el último año todavía mantiene un ascenso del 8,51%. El OMXS 30 se sitúa un 0,97% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.797,73 puntos) y un 27,33% por encima de su valoración mínima del año en curso (2.175,76 puntos).
¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?
Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo se modifica el precio de un determinado conjunto de activos, por lo que recopila datos de diferentes compañías o sectores de un fragmento del mercado.
Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.
Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.
Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.
Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios
Hoy en día existen diversos índices y pueden congregarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).