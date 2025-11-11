Noticias

El Nikkei 225 sube 0,82% tras la apertura de la jornada este 11 de noviembre

Inicio de sesión Nikkei 225: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el Nikkei 225, que empieza la sesión del martes 11 de noviembre con ascensos del 0,82%, hasta los 51.328,18 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de jornadas anteriores, el índice bursátil encadena dos fechas consecutivas en positivo.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nikkei 225 acumula un descenso 0,33%; sin embargo en términos interanuales acumula aún un incremento del 31,94%. El Nikkei 225 se sitúa un 2,07% por debajo de su máximo en lo que va de año (52.411,34 puntos) y un 64,85% por encima de su cotización mínima del año en curso (31.136,58 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el valor de un un conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de diferentes compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con requisitos concretos como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden asociarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

