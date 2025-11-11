Cierre Nifty 50: mercado de la India cerró operaciones en terreno positivo este 11 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en alza para el Nifty 50, que cerró la sesión de mercado del martes 11 de noviembre con ascensos del 0,47%, hasta los 25.694,95 puntos. En su entorno bursátil llegó a un volumen máximo de 25.715,80 puntos y un volumen mínimo de 25.449,25 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,04%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nifty 50 registra una bajada 0,27%; pese a ello desde hace un año todavía mantiene un incremento del 7,08%. El Nifty 50 se sitúa un 1,38% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.053,90 puntos) y un 16,36% por encima de su cotización mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo cambia el valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual recopila datos de diferentes empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características concretas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).