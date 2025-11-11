Noticias

Cierre del índice bursátil Russel 2000 este 11 de noviembre

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Russell 2000, que terminó la sesión de mercado del martes 11 de noviembre con una variación del 0,11%, hasta los 2.458,28 puntos. El índice bursátil anotó la cifra máxima de 2.463,57 puntos y un volumen mínimo de 2.443,41 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,82%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Russell 2000 marca un incremento del 1,27%. El Russell 2000 se sitúa un 2,47% por debajo de su máximo del presente año (2.520,44 puntos) y un 39,62% por encima de su cotización mínima del año en curso (1.760,71 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide cómo evoluciona el precio de un determinado conjunto de activos, para lo cual toma datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como podría ser disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden juntarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

