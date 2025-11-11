Chile: se registra sismo de magnitud 4.2 en la ciudad de Colchane

El sismo se registró en la ciudad de Colchane (Infobae)

Un sismo de 4.2 de magnitud sorprendió a los habitantes de la ciudad de Colchane este martes 11 de noviembre, así lo señalan datos el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Según la información oficial hasta ahora publicada, la actividad sísmica comenzó a las 07:32 horas (hora local), cuando la tierra se movió a una profundidad de 118.0 kilómetros.

La CNS informó que la ubicación exacta del epicentro fue a -19.005 grados de latitud y -68.951 grados de longitud, es decir, a 45.0 kilómetros al Noroeste de la localidad.

Recuerda que ante cualquier temblor sigue información únicamente de fuentes oficiales, evita caer en rumores o noticias falsas.

Tras un terremoto, revisa tu hogar en búsqueda de posibles afectaciones, usa tu celular solo en caso de emergencia, evita saturar las líneas telefónicas, no prendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay alguna fuga de gas. Es importante mencionar que tras un movimiento telúrico importante, se pueden presentar réplicas, por lo que es importante estar alerta.

Un sismo puede ocurrir en cualquier instante, por lo que es importante estar preparado con las siguientes medidas: alista un plan de protección civil, organiza simulacros de evacuación, encuentra las zonas de seguridad en casa, escuela o lugar de trabajo y alista una mochila de emergencia.

Durante un sismo mantén la calma y encuentra un lugar seguro, aléjate de objetos que puedan caer, no uses los ascensores, ni te quedes en la caja de las escaleras, ni en el marco de una puerta.

Si estás en un automóvil, estaciónate y ponte lejos de edificios, árboles y postes; si te encuentras en la costa, abandona la playa y refúgiate en zonas altas, ante la posibilidad de un tsunami; y si estás en una silla de ruedas y no puedes desplazarte a un lugar seguro, frena las ruedas y protege tu cabeza y cuello con tus brazos.

La historia de los sismos en Chile

Desde 1570, se han registrado alrededor de cien de terremotos de gran fuerza en Chile, de los cuáles casi una treintena fueron de magnitud superior a 8.

De acuerdo con el Departamento de Gestión de Riesgos en Emergencias y Desastres, en promedio, ocurre un terremoto de magnitud por encima de 8 cada 10 años. Estos son alguno se los sismos más relevantes registrados en la historia de Chile.

El terremoto más fuerte de la historia

La tarde del 22 de mayo de 1960 ocurrió el temblor más fuerte del que se tenga registro, con magnitud 9.5, tuvo como epicentro la ciudad de Traiguén, en la provincia de Malleco. Sin embargo, es conocido como el “sismo de Valdivia” porque fue donde más daños hubo.

El movimiento telúrico provocó, además, un tsunami con olas de hasta 10 metros de altura que arrasó con buena parte del sur del país. El maremoto se resintió más allá de Chile, llegando hasta Asía, en Japón, por ejemplo, fue golpeado con olas de seis metros de altura, dejando a su paso varios muertos e importantes afectaciones.

La cifra oficial de muertos no es precisa, solo se sabe que hubo más de 2 mil víctimas.

El último gran terremoto

El último gran temblor que golpeó a Chile fue el conocido como “27F” que ocurrió el 27 de febrero del 2010, el segundo terremoto más fuerte en su historia.

Con una magnitud 8.8, la actividad sísmica tuvo como epicentro las costas de la región del Maule y sorprendió a la población durante madrugada.

Al igual que en 1960, menos de una hora después del sismo, un tsunami golpeó al país, principalmente en las regiones de Maule y Biobío. Fuera de Chile, el maremoto alcanzó a Perú, Ecuador, Colombia y Costa Rica, sin mayores afectaciones.

A consecuencia del temblor murieron más de 500 personas y hubo alrededor de medio centenar de desaparecidos.

En 2010 ocurrió el sismo fuerte más reciente de Chile (Archivo Fotográfico y Digital de la Biblioteca Nacional de Chile)

El terremoto más letal

La noche del 24 de enero de 1939 ocurrió el terremoto más letal en la historia de Chile. Un sismo de magnitud 8.3 se percibió desde Valparaíso y hasta Temuco, sin embargo, fue en Concepción y Chillán donde concentró más daños.

Este movimiento telúrico fue llamado como el terremoto de Chillán porque fue justo ahí donde más destrucción provocó, con solo decir que más de la mitad de sus construcciones se cayeron.

A consecuencia del sismo, se interrumpieron los servicios de electricidad, teléfono y telégrafo, no había transporte, la estación de ferrocarril quedó en el suelo y el desastre provocó la escasez de alimentos y agua.

En 1939 ocurrió el sismo más letal de Chile (Archivo Fotográfico y Digital de la Biblioteca Nacional de Chile).

El terremoto de Chillán de 1939 es la tragedia que más víctimas fatales ha cobrado en Chile. La cifra oficial de muertos fue de 24 mil, pero algunos calculan que fueron cerca de los 30 mil, aunque sólo 5 mil 685 fueron identificados.

Otros sismos

Además de los temblores mencionados, han habido otros importantes en la historia de Chile.

Se han registrado, por ejemplo, otras dos actividades telúricas con magnitud superior a 8.5, sin embargo, estos han ocurrido hace más de 100 años -sin contar los terremotos ya mencionados-, según los registros del CSN.

La madrugada del 8 de julio de 1730 se registró un terremoto de 8.7 de magnitud en Valparaíso que dejó alrededor de 3 mil víctimas. Otro temblor, esta ocasión de 8.8 de magnitud, se reportó en Arica la noche del 16 de septiembre de 1615, el cual sorprendentemente no dejó fallecidos.

Por otra parte, hay dos terremotos más que dejaron un saldo de más de 2 mil decesos: la noche del 9 de mayo de 1877, en Iquique, se registró un sismo de magnitud 8.5; y el de la mañana del 8 de febrero de 1570, que tuvo una magnitud de 8.3.