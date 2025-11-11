BSE Sensex 30 cerró con alza este 11 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el BSE Sensex 30, que cerró rueda bursátil del martes 11 de noviembre con ascensos del 0,4%, hasta los 83.871,32 puntos. El índice marcó un máximo de 83.936,47 puntos y un mínimo de 83.124,03 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,97%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 acumula una subida 0,49%, por lo que en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 5,44%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 1,32% por debajo de su máximo del presente año (84.997,13 puntos) y un 14,91% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica advertir su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.