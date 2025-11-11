Noticias

BSE Sensex 30 cerró con alza este 11 de noviembre

Cierre de sesión BSE Sensex 30: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día positivo para el BSE Sensex 30, que cerró rueda bursátil del martes 11 de noviembre con ascensos del 0,4%, hasta los 83.871,32 puntos. El índice marcó un máximo de 83.936,47 puntos y un mínimo de 83.124,03 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,97%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 acumula una subida 0,49%, por lo que en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 5,44%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 1,32% por debajo de su máximo del presente año (84.997,13 puntos) y un 14,91% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que aparecen en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica advertir su evolución en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.

Temas Relacionados

IndiaMercadosBolsa de Valores de IndiaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 11 de noviembre en Chile

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Brasil: cotización de apertura del dólar hoy 11 de noviembre de USD a BRL

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Brasil: cotización de apertura del

Euro: cotización de apertura hoy 11 de noviembre en Chile

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy

Valor de apertura del euro en Brasil este 11 de noviembre de EUR a BRL

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del euro

Valor de apertura del dólar en Uruguay este 11 de noviembre de USD a UYU

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar