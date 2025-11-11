BSE Sensex 30 abrió con tendencia negativa este 11 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo en rojo para el BSE Sensex 30, que comienza la sesión del martes 11 de noviembre con leves descensos del 0,2%, hasta los 83.369,42 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de fechas pasadas, el indicador invierte el resultado de la jornada previa, en el que cerró con una subida del 0,11%, demostrando que es incapaz de asentar una tendencia estable.

Teniendo en cuenta la última semana, el BSE Sensex 30 marca una disminución 0,11%; sin embargo desde hace un año aún mantiene un ascenso del 4,81%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 1,92% por debajo de su máximo del presente año (84.997,13 puntos) y un 14,22% por encima de su valoración mínima del año en curso (72.989,93 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el precio de un conjunto de activos determinado, por lo que se sirve de datos de diversas compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los valores de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. viera con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden juntarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).