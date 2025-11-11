BIST 100 pierde terreno tras el cierre de la operaciones este 11 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión en negativo para el BIST 100, que terminó la jornada en los mercados del martes 11 de noviembre con notables bajadas del 1,97%, hasta los 10.576,45 puntos. El indicador anotó un máximo de 10.839,11 puntos y un volumen mínimo de 10.373,75 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 4,29%.

En relación a la última semana, el BIST 100 marca un descenso 3,09%; por el contrario en términos interanuales mantiene aún una subida del 14,01%. El BIST 100 se sitúa un 8,27% por debajo de su máximo del presente año (11.529,80 puntos) y un 17,4% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (9.008,85 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el precio de un conjunto de activos determinado, por lo que necesita contar con datos de diversas compañías o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características determinadas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden asociarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).