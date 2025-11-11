Noticias

ATX termina la jornada al alza este 11 de noviembre

Cierre de operaciones ATX: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva jornada para el ATX, que cerró la sesión del martes 11 de noviembre con leves subidas del 0,47%, hasta los 4.858,93 puntos. El indicador llegó a un máximo de 4.860,72 puntos y un volumen mínimo de 4.833,57 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,56%.

En la última semana, el ATX anota un incremento 1,35%, por ello en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 38,75%.

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador utilizado para mostrar la evolución del valor de un un conjunto de activos, por lo que recopila datos de varias compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden agruparse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).

