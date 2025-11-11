Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 0,44% este 11 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión bursátil del martes 11 de noviembre con leves subidas del 0,44%, hasta los 27.991,79 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días pasados, el índice bursátil acumula dos sesiones consecutivas de números positivos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra una disminución 0,44%; pese a ello desde hace un año aún acumula un incremento del 22,09%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,21% por debajo de su máximo del presente año (28.334,59 puntos) y un 60,95% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (17.391,76 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.