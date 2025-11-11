Noticias

Apertura del Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: gana 0,44% este 11 de noviembre

Inicio de sesión Taiwan Weighted: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el Taiwan Weighted, que inaugura la sesión bursátil del martes 11 de noviembre con leves subidas del 0,44%, hasta los 27.991,79 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días pasados, el índice bursátil acumula dos sesiones consecutivas de números positivos.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Taiwan Weighted registra una disminución 0,44%; pese a ello desde hace un año aún acumula un incremento del 22,09%. El Taiwan Weighted se sitúa un 1,21% por debajo de su máximo del presente año (28.334,59 puntos) y un 60,95% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (17.391,76 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.

Temas Relacionados

TaiwanMercadosBolsa de Valores de TaiwanaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Apertura del mercado de Hong Kong este 11 de noviembre

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del mercado de Hong

Netflix Argentina: “Respira” se coloca en la cima del ranking de las series que se roban la atención del público

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma se ha ganado su lugar

Netflix Argentina: “Respira” se coloca

Apertura del KOSPI: mercado surcoreano gana terreno este 11 de noviembre

Apertura de sesión KOSPI: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura del KOSPI: mercado surcoreano

El Nikkei 225 sube 0,82% tras la apertura de la jornada este 11 de noviembre

Inicio de sesión Nikkei 225: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El Nikkei 225 sube 0,82%

Previsión del clima en San Francisco de Macoris para antes de salir de casa este 11 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Previsión del clima en San