Apertura del mercado de Hong Kong este 11 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Comienzo de sesión sin cambios para el Hang Seng (Hong Kong), que inaugura la sesión de mercado del martes 11 de noviembre con una variación del 0,17%, hasta los 26.604,14 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos la cifra con jornadas pasadas, el selectivo da la vuelta al resultado de la jornada previa en el que experimentó un ascenso del 0,92%, sin ser capaz de establecer una tendencia definida.

Teniendo en cuenta la última semana, el Hang Seng (Hong Kong) acumula un incremento 2,51%, por lo que desde hace un año acumula aún una subida del 29,74%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 2,5% por debajo de su máximo en lo que va de año (27.287,12 puntos) y un 40,96% por encima de su valoración mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo se modifica el valor de un un conjunto de activos, para lo cual necesita contar con datos de varias empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores poder comparar entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden aglomerarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).