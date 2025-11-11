Apertura del KOSPI: mercado surcoreano gana terreno este 11 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el KOSPI, que comienza rueda bursátil del martes 11 de noviembre con notables ascensos del 1,94%, hasta los 4.152,06 puntos, tras la apertura. Respecto de fechas anteriores, el índice bursátil encadena dos jornadas seguidas de números positivos.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el KOSPI anota una subida 0,74% y en términos interanuales aún acumula un ascenso del 58,93%. El KOSPI se sitúa un 1,65% por debajo de su máximo del presente año (4.221,87 puntos) y un 81,02% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.293,70 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.