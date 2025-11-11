Acciones suizas suben; así fue el cierre del Swiss Market este 11 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día en positivo para el Swiss Market, que acabó la jornada del martes 11 de noviembre con fuertes ascensos del 1,98%, hasta los 12.702,08 puntos. El indicador marcó un volumen máximo de 12.722,36 puntos y un mínimo de 12.507,49 puntos. El rango de cotización para el Swiss Market entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,69%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Swiss Market marca un ascenso 3,21%, por lo que en el último año aún acumula un incremento del 7,22%. El Swiss Market se sitúa un 3,53% por debajo de su máximo del presente año (13.166,68 puntos) y un 16,66% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (10.887,73 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.