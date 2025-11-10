Caída del dólar desacelera y el peso dominicano termina el día cotizando al alza

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Buen cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana, aunque el dólar registró una leve subida no logró revertir la tendencia negativa con la que comenzó el día y terminó la sesión de este lunes 10 de noviembre cotizando al alza frente al peso.

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 64,16 pesos dominicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,12% frente a los 64,24 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el peso mexicano se vio favorecido por un entorno de mayor apetito por el riesgo a nivel global impulsando a divisas de economías emergentes y retrocediendo al billete americano.

Lo anterior ante la posible reapertura del gobierno de Estados Unidos, que registra su mayor cierre en la historia.

El viernes, los demócratas presentaron una iniciativa en el Senado, donde redujeron sus exigencias frente a los republicanos, con el objetivo de poner fin al cierre parcial de las actividades federales, lo que podría proporcionar más claridad sobre el estado de la economía estadounidense.

En la última semana, el dólar estadounidense registra un incremento 0,25% y en términos interanuales acumula aún un incremento del 4,92%.

Si confrontamos el valor con fechas previas, es complicado dictaminar una dirección clara dadas las fluctuaciones existentes. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es visiblemente inferior a los números conseguidos para el último año (10,51%), de manera que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.