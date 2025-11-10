Ranking Apple: las 10 canciones más escuchadas en Chile

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. Comando Estelar

Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Germanini, Lyon la f, JhonAlex y Nacho G Flow. Quizás por esto es que Comando Estelar debuta en el ranking directamente en el primer puesto.

2. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

Lo más nuevo de ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia, La Perla, entra directamente a la segunda posición de la lista de favoritos. ¿Llegará al preciado número uno en las preferencias?

3. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066

Bizarrap y Daddy Yankee

Cosechar éxitos es sinónimo de Bizarrap y Daddy Yankee. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066, debute en la tercera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

4. TU Y YO

Jere Klein, Bayriton y Adan La Amenaza

TU Y YO de Jere Klein, Bayriton y Adan La Amenaza es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Reliquia

ROSALÍA

Reliquia de ROSALÍA se mantiene en quinto lugar.

6. Te Vas

Tobal Mj, Lyon la f, Nacho G Flow y Daimi

En sexto lugar, continúa esta canción de Tobal Mj, Lyon la f, Nacho G Flow y Daimi.

7. Berghain

ROSALÍA, Björk y Yves Tumor

Berghain no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en la séptima posición.

8. TODO KE VER

Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz

Esta es la canción de Jere Klein, Katteyes y Mateo on the Beatz que se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de los conteos, su popularidad ahora va en descenso.

9. Daytona

Cris MJ

El sencillo más reciente de Cris MJ ya se vislumbra como un nuevo clásico. Daytona entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

10. Sexo, Violencia y Llantas

ROSALÍA

Sexo, Violencia y Llantas se estrena hoy en este ranking. El exitazo de ROSALÍA está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta función, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta utiliza el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.