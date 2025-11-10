La canción más escuchada en Apple Uruguay hoy

Apple y Spotify pelean por ofrecer los mejores servicios de streaming de música y podcast. (Infobae)

La oferta musical nunca había sido tan extensa como lo vemos en el nuevo milenio, por lo que resulta fácil que más de una persona se sienta desactualizada, sin embargo, con el surgimiento de plataformas como Apple el estar al tanto de los más popular del momento se ha vuelto más sencillo.

Y es que Apple ha facilitado a sus usuarios listas de reproducción en dónde se pueden consultar las novedades y los temas que están conquistando al público uruguayo.

Lo más escuchado

1. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

La nueva producción de Lluvia para Dormir se vende como pan caliente. Pasa del puesto 2 de ayer al 1 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

2. Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 066

Bizarrap y Daddy Yankee

El que fuera un exitazo de Bizarrap y Daddy Yankee va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el segundo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 1.

3. Reliquia

ROSALÍA

El tema de ROSALÍA se mantiene en tercer lugar.

4. Sexo, Violencia y Llantas

ROSALÍA

Sexo, Violencia y Llantas de ROSALÍA se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Por ello, se mantiene en la cuarta posición.

5. La Perla

ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia

Esta rolade ROSALÍA y Yahritza Y Su Esencia está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 5. Ayer se encontraba en el sitio número 6, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

6. Berghain

ROSALÍA, Björk y Yves Tumor

Berghain no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en el sexto lugar.

7. Si Te Pillara

La Dosis y La Nueva Escuela

El sencillo más reciente de La Dosis y La Nueva Escuela ya se vislumbra como un nuevo clásico. Si Te Pillara entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

8. Porcelana

ROSALÍA

Porcelana, interpretado por ROSALÍA, se mantiene en el octavo lugar de la lista.

9. Divinize

ROSALÍA

En noveno lugar, continúa Divinize de ROSALÍA.

10. Moscow Mule

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que Moscow Mule debuta en el ranking directamente en el décimo lugar.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

¿Apple music permite sentir ‘la textura’ de las canciones?

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming.(REUTERS/Stephen Lam)

Apple dio un paso más hacia la accesibilidad con el lanzamiento de Música háptica, una innovadora función que permite "sentir" las canciones a través de vibraciones sincronizadas con el ritmo y la intensidad del sonido.

Esta función, disponible en Apple Music, Apple Music Classical y Shazam, está especialmente pensada para personas con problemas de audición, aunque ofrece la experiencia sensorial completamente nueva para cualquier usuario. Dicha herramienta usa el sistema de vibración del iPhone y requiere conexión a Internet para procesar las canciones en tiempo real.

Gracias a esta tecnología, el sistema operativo iOS es capaz de analizar las canciones que se estén reproduciendo y emitir una serie de texturas y pulsos hápticos que siguen la estructura musical.

Apple ya ha comenzado a aprovechar esta funcionalidad en su plataforma principal, incorporando listas de reproducción específicas como Éxitos hápticos, Bajos hápticos y Vibraciones hápticas, donde el impacto rítmico se traduce directamente en una experiencia táctil.

Activar esta función es sencillo: basta con dirigirse a Ajustes > Accesibilidad > Vibración con la música en el iPhone y habilitar la opción. Desde allí, el usuario podrá también consultar qué otras aplicaciones instaladas son compatibles con esta tecnología.

Se espera que su disponibilidad se extienda a apps de terceros como una propuesta en favor de la inclusión y con el objetivo de redefinir la manera en que las personas pueden conectar con la música.