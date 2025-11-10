BIST 100 pierde terreno tras el cierre de la jornada este 10 de noviembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el BIST 100, que acabó rueda bursátil del lunes 10 de noviembre con caídas del 1,24%, hasta los 10.789,03 puntos. El selectivo llegó a un volumen máximo de 11.044,47 puntos y un volumen mínimo de 10.788,69 puntos. El rango de cotización para el BIST 100 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,32%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BIST 100 acumula una disminución 2,45%; por el contrario en el último año aún acumula un ascenso del 17,47%. El BIST 100 se sitúa un 6,42% por debajo de su máximo del presente año (11.529,80 puntos) y un 19,76% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (9.008,85 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el valor de un un conjunto de activos, para lo cual necesita contar con datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como por ejemplo contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente en la humanidad existen diversos índices y pueden congregarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).