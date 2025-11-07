Noticias

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Santo Domingo este 7 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

¿Lloverá este día? Informate con
el pronóstico del clima

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este viernes, aquí está la predicción del tiempo para las siguientes horas en Santo Domingo.

El tiempo para este viernes en Santo Domingo alcanzará los 31 grados, mientras que la temperatura mínima será de 22 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 6.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 25%, con una nubosidad del 24%, durante el día; y del 8%, con una nubosidad del 13%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 26 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

El pronóstico del clima en
Santo Domingo

Santo Domingo es la ciudad capital de República Dominicana, ubicada en el mar del Caribe en el sur del país centroamericano.

Al encontrarse en el caribe, el clima en Santo Domingo es predominantemente tropical, sin embargo, los vientos alisios tropicales, así como las zonas montañosas cercanas, ayudan a disminuir el calor y la humedad en la región.

Los meses más con más calor son entre julio y septiembre, mientras que los meses con las temperaturas más frías son diciembre y enero.

En cuanto a las lluvias, la temporada de precipitaciones en Santo Domingo es de mayo a abril, mientras que los meses más secos son entre enero y abril.

(EFE)
(EFE)

El clima en República Dominicana

Al ser una nación del Caribe, República Dominicana tiene con un clima principalmente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias comienza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que reportan las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, llegando a -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.

