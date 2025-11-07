Los mejores filmes de Netflix Venezuela para ver en cualquier momento

En un mundo tan vertiginoso, elegir qué ver se ha vuelto una tarea titánica. (Infobae)

Si no sabes qué ver, el ranking de las películas más reproducidas en Netflix Venezuela puede darte una pista. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

Netflix es, posiblemente, el proveedor de streaming más reproducido en el mundo. Desde 1997, año de su creación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un incremento constante, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

Top 10 de las películas más populares de Netflix Venezuela

1. The Woman in the Line

2. Navidad bajo las luces (Christmas Under the Lights)

Tras aceptar ayudar a su hermano con la tradición navideña de su fallecida madre, Emily prepara un espectáculo de luz con un carismático amigo.

3. Fast & Furious X

Durante numerosas misiones más que imposibles, Dom Toretto y su familia han sido capaces de ser más listos, de tener más valor y de ir más rápido que cualquier enemigo que se cruzara con ellos. Pero ahora tendrán que enfrentarse al oponente más letal que jamás hayan conocido: un terrible peligro que resurge del pasado, que se mueve por una sangrienta sed de venganza y que está dispuesto a destrozar a la familia y destruir para siempre todo lo que a Dom le importa.

4. Una casa llena de dinamita (A House of Dynamite)

Cuando un misil sin identificar es lanzado contra EE. UU., se desata una carrera a contrarreloj por descubrir al responsable y decidir cómo responder.

5. Todo lo que deseo para Navidad (All I Need for Christmas)

En Navidad, una cantante que no acepta el mundo digital conoce a un informático cuyo trabajo le irrita, hasta que sus diferencias los unen.

6. Missing

Cuando su madre desaparece estando de vacaciones en Colombia con su nuevo novio, la búsqueda de respuestas por parte de June se ve entorpecida por la burocracia internacional. Atascada en Los Ángeles, a miles de kilómetros de distancia, June utiliza toda la tecnología a su disposición para intentar encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Pero cuanto más profundiza en su búsqueda, su investigación digital levanta más preguntas que respuestas y cuando June revela secretos sobre su madre, se da cuenta de que nunca la conoció realmente. Secuela de 'Searching' (2018).

7. Nuestra historia de Navidad (Our Holiday Story)

Cuando su hija y su novio les visitan en Navidad, una pareja relata cómo, sin saberlo, se enamoraron de su peor rival.

8. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

9. Maldita suerte (Ballad of a Small Player)

En los deslumbrantes casinos de Macao, un jugador que huye de su pasado queda fascinado por una enigmática mujer en la mesa de bacará.

10. Caramelo

Tras recibir un diagnóstico que cambiará su vida, un prometedor chef halla consuelo, risa y esperanza gracias a la inesperada compañía de un amigo de cuatro patas.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (EFE/Sedat Suna)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.