Precio del dólar en República Dominicana no deja de subir y alcanza su valor máximo en años este 6 de noviembre

Mal cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el precio del dólar subiera y alcanzara su valor máximo en años tras el cierre de mercados de este jueves 6 de noviembre de 2025.

El dólar comenzó el día con una cotización de 64.12 pesos dominicanos en promedio por unidad y conforme fue avanzando la sesión siguió aumentando su valor hasta los 65.35 pesos.

Esto quiere decir que el dólar en República Dominicana se encuentra en su mayor cotización histórica en cuándo menos los últimos cinco años, según registros de Bloomberg y Google Finance.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio responde al mayor apetito por el riesgo que los inversores han mostrado en Estados Unidos, así como por la decisión de la Suprema Corte en relación a los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

En Estados Unidos, en la sesión de argumentos en la Suprema Corte sobre la imposición de aranceles por parte de Trump como una medida de emergencia nacional en su plan “Liberation Day”, algunos magistrados se mostraron inconformes con los motivos del presidente.

En caso de declararse un fallo en contra de la aplicación de dichas medidas comerciales, implicaría un reembolso de más de $100 mil millones de dólares, provenientes de los importes que pagaron los países afectados. No obstante, se espera que el proceso se extienda por varias semanas, lo que podría generar incertidumbre entre los inversores.

Con respecto a los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula una subida 0,5%, por lo que desde hace un año mantiene aún un incremento del 5,11%.

Si comparamos la cifra con fechas anteriores, dio la vuelta al dato de la jornada anterior cuando experimentó una disminución del 0,98%, demostrándose incapaz de asentar una clara tendencia.

La volatilidad referente a estos siete días fue inferior a la acumulada en el último año, de forma que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en estas fechas.

Precio del dólar en República Dominicana (REUTERS/Rick Wilking/File Photo/)

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.