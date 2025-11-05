Todo lo que necesitas saber sobre los partidos de la NFL de la Semana 10

Conoce cuáles son todos los partidos de esta semana de la National Football League (Infobae/Jesús Avilés)

La mejor liga de futbol americano del mundo está de regreso con nuevas acciones y enfrentamientos que pasarán a la historia. Los jugadores y entrenadores están listos para enfrentarse a nuevos retos que podrían ser cruciales en el camino hacía los Play Offs.

Esta jornada tendrá una mezcla de enfrentamientos que podrían marcar un antes y después en las diferentes divisiones de la liga. Los aficionados tendrán asegurados un gran número de estrategias, tácticas y jugadas de fotografía como en los últimos años.

Prepárate para disfrutar de los mejores juegos, a continuación te compartimos los compromisos de los diferentes equipos que tendrán en esta Semana 10

Partidos de la Semana 10

Conoce cuál es la agenda completa de esta semana de NFL (Robert Deutsch-Imagn Images vía Reuters)

Las Vegas Raiders vs Denver Broncos

Fecha: 06 de noviembre

Hora México:19:15 horas

Hora Oeste EEUU: 17:15 horas

Hora Este EEUU: 20:15 horas

Hora Centro EEUU: 19:15 horas

Transmisión EEUU: Prime Video.

Transmisión en México: FOX Sports

Lugar: Empower Field at Mile High, Colorado

Atlanta Falcons vs Indianapolis Colts

Fecha: 09 de noviembre

Hora México: 8:30 horas

Hora Oeste EEUU: 6:30 horas

Hora Este EEUU: 9:30 horas

Hora Centro EEUU: 8:30 horas

Transmisión EEUU: NFL Network.

Transmisión en México: NFL Game Pass

Lugar: Olympiastadion Berlin, Germany

New England Patriots vs Tampa Bay Buccaneers

Fecha: 09 de noviembre

Hora México: 12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: FOX Sports

Lugar: Raymond James Stadium, Florida

Cleveland Browns vs New York Jets

Fecha: 09 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: NFL Game Pass

Lugar: MetLife Stadium, New Jersey

Baltimore Ravens vs Minnesota Vikings

Fecha: 09 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Vix

Lugar: U.S. Bank Stadium, Minnesota

Buffalo Bills vs Miami Dolphins

Fecha: 09 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Fox Sports

Lugar: Hard Rock Stadium, Florida

Jacksonville Jaguars vs Houston Texans

Fecha: 09 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: NFL Game Pass

Lugar: NRG Stadium, Texas

New York Giants vs Chicago Bears

Fecha: 09 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: NFL Game Pass

Lugar: Soldier Field, Illinois

New Orleans Saints vs Carolina Panthers

Fecha: 09 de noviembre

Hora México:12:00 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 13:00 horas

Hora Centro EEUU: 12:00 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: NFL Game Pass

Lugar: Bank of America Stadium, North Carolina

Todas las semanas de temporada regular puedes disfurtar de m´sas de 10 juegos (Cary Edmondson-Imagn Images vía Reuters)

Arizona Cardinals vs Seattle Seahawks

Fecha: 09 de noviembre

Hora México:15:05 horas

Hora Oeste EEUU: 13:05 horas

Hora Este EEUU: 16:05 horas

Hora Centro EEUU: 15:05 horas

Transmisión EEUU: CBS.

Transmisión en México: Fox Sports

Lugar: Lumen Field, Washington

Detroit Lions vs Washington Commanders

Fecha: 09 de noviembre

Hora México: 15:25 horas

Hora Oeste EEUU: 13:25 horas

Hora Este EEUU: 16:25 horas

Hora Centro EEUU: 15:25 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Canal Nueve

Lugar: Northwest Stadium, Maryland

Los Angeles Rams vs San Francisco 49ers

Fecha: 09 de noviembre

Hora México: 15:25 horas

Hora Oeste EEUU: 13:25 horas

Hora Este EEUU: 16:25 horas

Hora Centro EEUU: 15:25 horas

Transmisión EEUU: FOX.

Transmisión en México: Fox Sports

Lugar: Levi’s Stadium, California

Pittsburgh Steelers vs Los Angeles Chargers

Fecha: 09 de noviembre

Hora México: 19:20 horas

Hora Oeste EEUU: 17:20 horas

Hora Este EEUU: 20:20 horas

Hora Centro EEUU: 19:20 horas

Transmisión EEUU: NBC.

Transmisión en México: ESPN y Disney Plus

Lugar: SoFi Stadium, California

Philadelphia Eagles vs Green Bay Packers

Fecha: 10 de noviembre

Hora México: 19:15 horas

Hora Oeste EEUU: 10:00 horas

Hora Este EEUU: 20:15 horas

Hora Centro EEUU: 19:15 horas

Transmisión EEUU: ABC/ESPN.

Transmisión en México: ESPN y Disney Plus

Lugar: Lambeau Field, Wisconsin

Historia de la NFL

El corredor de los Pittsburgh Steelers, Jaylen Warren, salta sobre el safety de los New England Patriots, Craig Woodson, durante el cuarto cuarto en el Gillette Stadium (Brian Fluharty-Imagn Images vía Reuters)

La National Football League (NFL) es la liga con mayor popularidad dentro de Estados Unidos y en los últimos años está apostando fuertemente para construir una nueva base de fanáticos a nivel global y poder inspirar a personas fuera de su país a jugar futbol americano.

Desde hace unas temporadas cruzaron el océano para llegar a tierras europeas, Inglaterra y Alemania fueron los dos primeros países donde tuvieron un partido de temporada regular y se espera que en los próximos años el Santiago Bernabeú en Madrid, España, sea una de las sedes para recibir el mejor futbol americano del mundo. En esta temporada, además de sus fechas en el viejo continente, la NFL decidió visitar Brasil en su primera semana con el enfrentamiento entre Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles.

El compromiso de la organización es llevar los juegos de la NFL a los aficionados de todo el mundo y aunque esto ha causado controversia en algunos jugadores por los largos trayectos, los eventos ha llamado la atención de los aficionados locales que tiene la oportunidad de vivir una gran experiencia.

Los equipos que participan en los juegos internacionales suelen tener una semana de descanso después del partido y las mismas franquicias pueden ofrecerse como voluntarios para ser parte de estos eventos.