Todo lo que necesitas saber sobre los partidos de la NFL de la Semana 10

La mejor liga de futbol americano del mundo está de regreso con nuevas acciones y enfrentamientos que pasarán a la historia. Los jugadores y entrenadores están listos para enfrentarse a nuevos retos que podrían ser cruciales en el camino hacía los Play Offs.
Esta jornada tendrá una mezcla de enfrentamientos que podrían marcar un antes y después en las diferentes divisiones de la liga. Los aficionados tendrán asegurados un gran número de estrategias, tácticas y jugadas de fotografía como en los últimos años.
Prepárate para disfrutar de los mejores juegos, a continuación te compartimos los compromisos de los diferentes equipos que tendrán en esta Semana 10
Partidos de la Semana 10
Las Vegas Raiders vs Denver Broncos
Fecha: 06 de noviembre
Hora México:19:15 horas
Hora Oeste EEUU: 17:15 horas
Hora Este EEUU: 20:15 horas
Hora Centro EEUU: 19:15 horas
Transmisión EEUU: Prime Video.
Transmisión en México: FOX Sports
Lugar: Empower Field at Mile High, Colorado
Atlanta Falcons vs Indianapolis Colts
Fecha: 09 de noviembre
Hora México: 8:30 horas
Hora Oeste EEUU: 6:30 horas
Hora Este EEUU: 9:30 horas
Hora Centro EEUU: 8:30 horas
Transmisión EEUU: NFL Network.
Transmisión en México: NFL Game Pass
Lugar: Olympiastadion Berlin, Germany
New England Patriots vs Tampa Bay Buccaneers
Fecha: 09 de noviembre
Hora México: 12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: FOX Sports
Lugar: Raymond James Stadium, Florida
Cleveland Browns vs New York Jets
Fecha: 09 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: NFL Game Pass
Lugar: MetLife Stadium, New Jersey
Baltimore Ravens vs Minnesota Vikings
Fecha: 09 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Vix
Lugar: U.S. Bank Stadium, Minnesota
Buffalo Bills vs Miami Dolphins
Fecha: 09 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Fox Sports
Lugar: Hard Rock Stadium, Florida
Jacksonville Jaguars vs Houston Texans
Fecha: 09 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: NFL Game Pass
Lugar: NRG Stadium, Texas
New York Giants vs Chicago Bears
Fecha: 09 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: NFL Game Pass
Lugar: Soldier Field, Illinois
New Orleans Saints vs Carolina Panthers
Fecha: 09 de noviembre
Hora México:12:00 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 13:00 horas
Hora Centro EEUU: 12:00 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: NFL Game Pass
Lugar: Bank of America Stadium, North Carolina
Arizona Cardinals vs Seattle Seahawks
Fecha: 09 de noviembre
Hora México:15:05 horas
Hora Oeste EEUU: 13:05 horas
Hora Este EEUU: 16:05 horas
Hora Centro EEUU: 15:05 horas
Transmisión EEUU: CBS.
Transmisión en México: Fox Sports
Lugar: Lumen Field, Washington
Detroit Lions vs Washington Commanders
Fecha: 09 de noviembre
Hora México: 15:25 horas
Hora Oeste EEUU: 13:25 horas
Hora Este EEUU: 16:25 horas
Hora Centro EEUU: 15:25 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Canal Nueve
Lugar: Northwest Stadium, Maryland
Los Angeles Rams vs San Francisco 49ers
Fecha: 09 de noviembre
Hora México: 15:25 horas
Hora Oeste EEUU: 13:25 horas
Hora Este EEUU: 16:25 horas
Hora Centro EEUU: 15:25 horas
Transmisión EEUU: FOX.
Transmisión en México: Fox Sports
Lugar: Levi’s Stadium, California
Pittsburgh Steelers vs Los Angeles Chargers
Fecha: 09 de noviembre
Hora México: 19:20 horas
Hora Oeste EEUU: 17:20 horas
Hora Este EEUU: 20:20 horas
Hora Centro EEUU: 19:20 horas
Transmisión EEUU: NBC.
Transmisión en México: ESPN y Disney Plus
Lugar: SoFi Stadium, California
Philadelphia Eagles vs Green Bay Packers
Fecha: 10 de noviembre
Hora México: 19:15 horas
Hora Oeste EEUU: 10:00 horas
Hora Este EEUU: 20:15 horas
Hora Centro EEUU: 19:15 horas
Transmisión EEUU: ABC/ESPN.
Transmisión en México: ESPN y Disney Plus
Lugar: Lambeau Field, Wisconsin
Historia de la NFL
La National Football League (NFL) es la liga con mayor popularidad dentro de Estados Unidos y en los últimos años está apostando fuertemente para construir una nueva base de fanáticos a nivel global y poder inspirar a personas fuera de su país a jugar futbol americano.
Desde hace unas temporadas cruzaron el océano para llegar a tierras europeas, Inglaterra y Alemania fueron los dos primeros países donde tuvieron un partido de temporada regular y se espera que en los próximos años el Santiago Bernabeú en Madrid, España, sea una de las sedes para recibir el mejor futbol americano del mundo. En esta temporada, además de sus fechas en el viejo continente, la NFL decidió visitar Brasil en su primera semana con el enfrentamiento entre Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles.
El compromiso de la organización es llevar los juegos de la NFL a los aficionados de todo el mundo y aunque esto ha causado controversia en algunos jugadores por los largos trayectos, los eventos ha llamado la atención de los aficionados locales que tiene la oportunidad de vivir una gran experiencia.
Los equipos que participan en los juegos internacionales suelen tener una semana de descanso después del partido y las mismas franquicias pueden ofrecerse como voluntarios para ser parte de estos eventos.