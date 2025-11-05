Noticias

Euro a peso dominicano, precio de cierre a mitad de semana

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada hoy miércoles 5 de noviembre 2025

El euro es la segunda moneda más fuerte del mundo

En la jornada de este 5 de noviembre el euro se pagó al cierre a 73,52 pesos dominicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,28% con respecto a la cotización de la jornada previa de 73,72 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, la divisa marca una disminución 0,85%; aunque desde hace un año todavía mantiene un ascenso del 18,49 por ciento.

Respecto a jornadas anteriores, cambió el sentido del resultado previo, cuando se saldó con un incremento del 0,73%, demostrando que es incapaz de consolidar una clara tendencia. En los pasados siete días la volatilidad fue de 8,48%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (12,47%), presentándose como un valor con menos cambios de lo que indica la tendencia general en estas fechas.

La moneda europea tuvo un ligero repunte en la última parte de la jornada. (REUTERS/Antonio Bronic)

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

Cuáles son los billetes actualmente en circulación

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.

