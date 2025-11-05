Peso dominicano se cae, pierde todo el avance de la jornada y el dólar cierra el día cotizando al alza

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Mal cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el peso no lograra mantener la tendencia positiva con la que comenzó el día y cerró la sesión de este miércoles 5 de noviembre de 2025 cotizando ligeramente a la baja frente al dólar.

En la última sesión el dólar estadounidense se pagó al cierre a 64,01 pesos dominicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,02% con respecto al valor de la sesión previa de 64 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,17%, de modo que desde hace un año aún mantiene un incremento del 6,32%.

Comparando este dato con el de jornadas anteriores, acumuló dos fechas sucesivas en verde. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue inferior a la acumulada en el último año, lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo que indica la tendencia general recientemente.

¿Por qué subió el precio del dólar?

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio responde a la moderación del nerviosismo en el mercado, así como el aumento en el empleo en Estados Unidos.

En Estados Unidos las empresas privadas sumaron 42 mil empleos en octubre, lo que implicó una reversión desde la caída de 32 mil en el mes pasado, con lo que se situó por encima de las previsiones de 25 mil.

Lo anterior sugirió una estabilización del mercado laboral después de dos meses consecutivos de caídas, en medio de la incertidumbre que ha generado la suspensión de publicaciones económicas, dada la extensión del cierre de Gobierno, el cual se posiciona como el más largo de la historia.

Precio del dólar en República Dominicana (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.