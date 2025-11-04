Caída del peso en República Dominicana se desacelera y el dólar cierra el día cotizando al alza este 4 de noviembre

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Mal cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el precio del dólar terminara la sesión de este martes 4 de noviembre de 2025 cotizando al alza frente al peso.

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 64 pesos dominicanos en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,98% frente a la cotización de la jornada previa, cuando cotizó a 63,38 pesos, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el dólar estadounidense anota cambios ligeros; pese a ello en términos interanuales mantiene aún una subida del 5,26%.

Con respecto a fechas pasadas, dio la vuelta al resultado de la sesión previa donde experimentó un descenso del 0,03%, sin ser capaz de establecer una tendencia definida. En los pasados siete días la volatilidad presentó un balance inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estas fechas.

¿Por qué subió el precio del dólar?

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el tipo de cambio responde a la incertidumbre que se mantiene en Estados Unidos.

La incertidumbre fiscal en Estados Unidos y los próximos movimientos de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) han provocado un nerviosismo que repercute en las monedas de economías emergentes con mayor sensibilidad a los diferenciales de tasas, llevando a los inversores a impulsar la demanda por activos de refugio.

Precio del dólar (REUTERS/Pablo Sanhueza)

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.