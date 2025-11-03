Ranking Apple en Ecuador: top 10 de las canciones más populares de este día

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Desde los primeros registros que se tienen de la historia del ser humano, el sonido y la música siempre han estado presentes. Gracias a que es un lenguaje universal, ésta es capaz de ser entendida y sentida por cualquier persona independientemente de su idioma o cultura.

La música tiene la capacidad de conectar a los individuos con sus emociones, ya sea que los haga sentir felicidad, nostalgia, tristeza y toda una gama de sentimientos a través de sus amplios estilos o géneros.

En el nuevo milenio plataformas como Apple han logrado sacar ventaja de ello y, a través de su amplio catálogo de canciones y artistas, se ha posicionado en el gusto de los usuarios, quienes además tienen la posibilidad de escuchar su música favorita a través de aplicaciones e, incluso, sin necesidad de tener acceso a internet.

Sin embargo, ante la gran variedad con la que cuenta Apple podría ser sencillo perderse en una industria que se actualiza rápidamente.

Las canciones más populares

1. Tití Me Preguntó

Bad Bunny

El tema de Bad Bunny se mantiene en primer lugar.

2. no tiene sentido

Beéle

no tiene sentido, interpretado por Beéle, ocupa el segundo lugar de la lista.

3. Moscow Mule

Bad Bunny

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que Moscow Mule debuta en el ranking directamente en el tercer lugar.

4. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

BAILE INoLVIDABLE no para de sonar en el streaming, tras ascender 2 puestos en las listas de favoritos y situarse en el cuarto lugar.

5. Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)

Lluvia para Dormir

Sonido de Lluvia para Dormir y Relajarse (Pt. 01)de Lluvia para Dormir está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 5. Ayer se encontraba en el sitio número 26, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

6. La Plena (W Sound 05)

W Sound, Beéle y Ovy On the Drums

Cosechar éxitos es sinónimo de W Sound, Beéle y Ovy On the Drums. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada La Plena (W Sound 05), debute en la sexta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

7. Vete

Bad Bunny

Lo más nuevo de Bad Bunny, Vete, entra directamente al séptimo puesto de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

8. La Santa

Bad Bunny y Daddy Yankee

La Santa se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Bad Bunny y Daddy Yankee está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

9. Mi Refe

Beéle y Ovy On the Drums

Mi Refe de Beéle y Ovy On the Drums pierde fuerza. Hoy cosecha apoyos insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en la novena posición, lo que apunta a que va de salida.

10. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

En décimo lugar, continúa VeLDÁ de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Apple Music significa más del 6% de ingresos a la empresa

Con sus servicios, Apple también busca dominar la guerra por el streaming. (EFE/Mónica Davey)

La plataforma continúa consolidándose como uno de los servicios de streaming más relevantes del mercado mundial. A lo largo del, por ejemplo, alcanzó los 98,2 millones de suscriptores, lo que representa un aumento de 8,4 millones con respecto al año pasado, una tendencia ascendente que evidencia la preferencia del público y la capacidad de Apple para competir con otras plataformas líderes del sector.

En términos financieros, el servicio de música generó 9.200 millones de dólares en 2024, ganancias que demuestran su peso dentro del ecosistema de Apple al contribuir con un significativo 6,4% de los ingresos totales de la empresa. Otro dato interesante es el perfil demográfico de su audiencia, pues el 56% de los usuarios son mujeres, frente a un 44% de hombres, lo que refleja una distribución de usuarios más equilibrada que en otros servicios similares.

Disponible en 167 países y con un catálogo de más de 100 millones de canciones y 30 mil listas de reproducción, Apple Music ofrece una experiencia sonora amplia, diversa y personalizada. Además, se distingue por su modelo de retribución a los artistas, pagando en promedio $0,01 por cada reproducción.