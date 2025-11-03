Ranking Apple en Argentina: top 10 de las canciones más populares de este día

Si no sabes qué más escuchar, esta lista te ayudará a no perderte en la amplia variedad de podcast y música con la que cuenta Apple. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Apple, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público argentino.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Apple ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

Esta es la canción que se ubica en el primer lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 2. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Taylor Swift.

2. Moscow Mule

Bad Bunny

La melodía de Bad Bunny va en descenso: ya llega a la segunda posición. Lo anterior contrasta con el conteo de ayer, en el que se ubicaba en el puesto número 1.

3. SPAGHETTI

LE SSERAFIM y j-hope

SPAGHETTIde LE SSERAFIM y j-hope está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 3. Ayer se encontraba en el sitio número 4, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

4. Tu jardín con enanitos

Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Roze Oficial, Max Carra, Valen y RAMKY EN LOS CONTROLES. Quizás por esto es que Tu jardín con enanitos debuta en el ranking directamente en la cuarta posición.

5. 444 (Remix)

Yan Block, De La Rose, Hades66 y Ñengo Flow

444 (Remix) no para de sonar en el streaming, tras ascender 4 puestos en las listas de favoritos y situarse en la quinta posición.

6. BAILE INoLVIDABLE

Bad Bunny

Cosechar éxitos es sinónimo de Bad Bunny. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada BAILE INoLVIDABLE, debute en la sexta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera calidad?

7. Opalite

Taylor Swift

Con una diferencia positiva de 3, Opalite de Taylor Swift sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición séptima. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

8. Don’t Say You Love Me

Jin

Con una diferencia favorable de 4, Don’t Say You Love Me de Jin se sitúa hoy en el puesto 8 en las lista de temas preferidos por los oyentes.

9. VeLDÁ

Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V

El que fuera un exitazo de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 7.

10. Niño

Milo j

Niño se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Milo j está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una canción?

La experiencia Apple Music

Apple Music permite a sus más de 430 millones de usuarios acceder a más de 100 millones de canciones, 30 mil playlist y diversos podcast. Al igual que sus similares, como Spotify, permite descargar las canciones y escucharlas sin conexión.

Entre las principales ventajas o desventajas que tiene ante su más grande competidora se tiene que una de las diferencias más significativas es la calidad de sonido, pues mientras en Spotify la calidad máxima es de 320 kbps en la compañía de la manzanita es de 24 bits/192kHz; en la mínima Apple puede llegar a los 256 kbps.

Otra ventaja de Apple es que posee un catálogo más amplio que el de su competidor, sumado a que en el servicio de la manzanita se puede acceder a radio en vivo de todo el mundo y estaciones digitales exclusivas.

Entre otras funciones que ofrece a los usuarios está el Apple Music Sing, los Top Charts para ver los rankings de las canciones más escuchadas en varias ciudades del mundo; y la posibilidad de escuchar música junto a otra persona usando SharePlay durante una videollamada.

Algunos artistas también proporcionan videos, audios, entrevistas o mini documentales exclusivos a la plataforma.