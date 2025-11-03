Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 3 de noviembre en Córdoba

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador se convierta en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

El consultar el clima se ha convertido en un hábito entre muchas personas para saber qué ropa ponerse, qué calzado elegir, planear un viaje o decidir si cargar o no con un paraguas. A continuación presentamos el estado del tiempo en Córdoba para este lunes 3 de noviembre.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este lunes, se prevé que en Córdoba habrá un 2% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 32 centígrados y una mínima de 18°. La nubosidad será del 33% y por la noche habrá una posibilidad del 60% de lluvias.

La predicción del clima en Córdoba (Imagen ilustrativa Infobae)

Templado: el clima diario en Córdoba

Pese a su latitud, el clima de la ciudad de Córdoba puede considerarse como templado moderado con características propias de cada una de las cuatro estaciones.

En términos generales el clima es pampeano, esto quiere decir que los inviernos no son muy fríos. El Verano eshúmedos, con días de calor y noches frescas. Es en esta época del año cuando suelen producirse tormentas eléctricas y caída ocasiones de granizo.

Los vientos del este y del oeste son poco comunes, su paso es de corta duración y poca intensidad. No obstante en Primavera los vientos del norte y noroeste se fortalecen.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 fue uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

