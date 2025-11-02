Las últimas previsiones para Rosario: temperatura, lluvias y viento

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Rosario este domingo:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 28 grados, la previsión de lluvia será del 56%, con una nubosidad del 35%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 22 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que lleguen a un nivel de hasta 11.

Para la noche, la temperatura llegará a los 16 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 13%, mientras que las ráfagas de viento serán de 18 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del clima en Rosario (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cómo es el clima en Rosario?

Conocida como la “Cuna de la Bandera Argentina”, esta ciudad portuaria es también la tercera más poblada del país antecedida por Buenos Aires y Córdoba. Los meses del año más templados para realizar una visita son diciembre, enero y febrero.

Durante el año, el clima en la capital ronda entre los 6 °C a 31 °C. Febrero es considerado el mes con más lluvia, mientras que julio es elmás seco.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.