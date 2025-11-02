Clima en Ciudad de Guatemala: cuál será la temperatura máxima y mínima este 2 de noviembre

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son prácticas que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un principio éstos eran poco acertados.

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como las computadoras) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más acertadas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Ciudad de Guatemala para este domingo 2 de noviembre:

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 26 grados, la previsión de lluvia será del 16%, con una nubosidad del 98%, mientras que las ráfagas de viento serán de 39 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 15 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 12%, con una nubosidad del 99%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 48 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en Ciudad de Guatemala (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en la capital es predominantemente tropical, cuyas temperaturas promedio van de los 13 a los 28 grados.

Las lluvias predominan entre los meses de mayo y octubre, mientras que la temporada más seca se da entre los meses de noviembre a abril.

Al encontrarse en el Trópico de Cáncer, en la nación guatemalteca el clima es principalmente tropical.

Sin embargo, el estado del tiempo varía dependiendo de la región del país, si está en la zona de las llanuras y costas o de las montañas.

En las costas y las llanuras, que abarca la mayor parte de Guatemala, el clima principalmente es tropical, mientras que en las zonas montañosas el tiempo que predomina es seco y fresco.

La temporada de precipitaciones en Guatemala comienza en mayo y se sigue hasta octubre, mientras que la estación seca va desde diciembre y hasta abril.